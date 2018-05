Soferul microbuzului in care au murit 9 romani transmitea Live pe Facebook in momentul impactului (Video)

Ziare.

Inregistrarea este facuta de o persoana care a urmarit pe telefonul mobil transmisia Live a soferului microbuzului.Acesta s-a filmat in timp ce se afla la volanul autovehicului si se observa cum se uita pe telefonul mobil de mai multe ori. In spatele acestuia, se aud si se vad cativa dintre pasagerii microbuzului.La un moment dat, soferul intra pe contrasens, angajandu-se intr-o depasire periculoasa, insa nu pare sa realizeze ca din fata vine un camion. Inregistrarea surprinde chiar momentul impactului dintre microbuzul inmatriculat in Mures, in care se aflau noua persoane, si camionul incarcat cu nisip.In urma impactului, noua persoane si-au pierdut viata, iar soferul camionului a fost ranit.