Statistica ingrijoratoare: Doua treimi dintre soferi vorbesc la telefon in timp ce conduc. Riscurile sunt mari, sanctiunile prea mici

Mesaj transant al Politiei

Ziare.

com

Amintim de tragicul accident din Ungaria, in urma caruia si-au pierdut viata 9 romani, pentru ca soferul transmitea live pe Facebook si s-a angajat intr-o depasire fara sa fie atent la drum. Un camion a ciocnit microbuzul frontal, iar toate persoanele din vehicul au murit.Potrivit statisticilor, doua treimi din totalul soferilor folosesc telefonul mobil in timp ce conduc, iar cele doua secunde necesare pentru a citi un mesaj primit dubleaza riscul de accident.Expertii avertizeaza ca riscurile sunt uriase, iar sanctiunile sunt mult prea mici.Amenda pentru folosirea mobilului in timpul sofatului este de, insa expertii atrag atentia ca este prea mica pentru o astfel de abatere, in contextul in care in tara au loc, anual, mii de tragedii din cauza neatentiei conducatorilor auto.Politistii indeamna pasagerii care observa soferi folosind telefonul mobil in timp ce se afla la volan sa nu stea nepasatori si sa apeleze 112."Daca suntem intr-un mijloc de transport in comun, iar soferul foloseste telefonul mobil, trebuie sa apelam de indata 112, sa sesizam aceasta problema. In cel mai scurt timp, un echipaj al Politiei Rutiere va veni la fata locului pentru a rezolva situatia. Oamenii nu trebuie sa stea nepasatori si sa se gandeasca ca lor nu li se poate intampla nimic", a declarat pentru TVR Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane.De altfel, Politia a lansat pe Facebook un mesaj transant pentru soferii care sunt neatenti in timp ce conduc, dar si pentru pasagerii care sesizeaza astfel de abateri: "STOP! E prea mult... demult este prea mult!"."Dragi prieteni, daca va aflati intr-un mijloc de transport in comun si vedeti ca soferul foloseste telefonul mobil, nefiind atent la drum si punandu-va in pericol viata, luati atitudine! Si daca nu intelege, sunati la 112... pana la urma este vorba de viata dumneavoastra!", indeamna autoritatile pe reteaua sociala.De asemenea, mesajul este adresat si soferilor: "Pentru voi cei care conduceti mijloace de transport in comun (autocare, microbuze, taxiuri etc), intelegeti ca aveti in responsabilitate si viata noastra... daca la a voastra nu tineti!"."Si nu uitati: nu sunteti singurii participanti la trafic, iar soselele nu va apartin! Teribilismul vostru poate face ca aceasta imagine sa fie ultima amintire a familiei despre voi! INTELEGETI ODATA PENTRU TOTDEAUNA!", se mai arata in postare.In 2017, politistii au sanctionat 50.000 de soferi pentru ca au vorbit la telefon in timp ce se aflau in trafic, iar pana acum, anul acesta, au fost date 12.500 sanctiuni.Amintim ca marti seara noua oameni au murit intr-un accident grav de microbuz petrecut in Ungaria, in apropiere de Budapesta O depasire ratata ar fi cauza accidentului, iar potrivit unor imagini care circula pe Internet, soferul facea live pe Facebook in momentul impactului