Trupurile neinsufletite ale celor noua romani morti in accidentul din Ungaria au fost aduse in tara

Potrivit unui comunicat de presa remis duminica, actiunea de repatriere a fos coordonata de Celula de criza a MAE."In urma finalizarii tuturor procedurilor specifice, trupurile neinsufletite ale celor noua cetateni romani decedati in urma accidentului rutier produs in Ungaria, la data de 22 mai 2018 au fost repatriate in cursul zilei de ieri, 26 mai 2018.Actiunea de repatriere a fost coordonata de Celula de criza a MAE, care si-a continuat neintrerupt activitatea de la data producerii accidentului pana la repatrierea trupurilor neinsufletite", se arata in documentul citat.De asemenea, in comunicat se precizeaza ca toate cheltuielile aferente repatrierii au fost suportate de Ministerul Afacerilor Externe din Fondul special de urgenta aflat la dispozitia ministerului.Amintim ca marti seara, 22 mai, noua oameni au murit intr-un accident grav de microbuz petrecut in Ungaria , in apropiere de Budapesta.O depasire ratata ar fi cauza accidentului, iar potrivit unor imagini care circula pe Internet, soferul facea live pe Facebook in momentul impactului A.D.