1 decembrie negru pe soselele din Romania: 5 accidente grave, soldate cu un mort si mai multi raniti

Un barbat de 30 de ani care conducea un autoturism pe DN 39, pe prima banda, dinspre Mangalia catre Constanta, a accidentat mortal un pieton, de 43 de ani, care se afla pe partea carosabila. Politia cerceteaza cauzele producerii accidentului, relateaza presa locala Un alt accident s-a produs pe DN 1C Cluj-Napoca - Dej, in zona localitatii Jucu, judetul Cluj, intre cinci autovehicule. Evenimentul, produs pe fondul unei depasiri neregulamentare, s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Circulatia a fost intrerupta cateva zeci de minute in ambele sensuri pentru cercetarea cauzelor si imprejurarilor producerii accidentului, potrivit autoritatilor Si pe DN 1A, intre localitatile Valenii de Munte si Gura Vitioarei, judetul Prahova, s-a produs un accident in care au fost implicate trei autovehicule . Evenimentul s-a soldat cu ranirea unei persoane.Pe DN 6 Bucuresti - Ghimpati, in zona localitatii Gorneni, judetul Giurgiu, a avut loc o coliziune intre trei autovehicule . Pe fondul neasigurarii la plecarea de pe loc, un autoturism ar fi lovit alte doua autovehicule, impact in urma careia doua persoane au fost ranite.In jurul orei 18.00, patru masini s-au lovit pe Autostrada A3 pe sensul Ploiesti catre Bucuresti, la kilometrul 36, in zona localitatii Gruiu, judetul Ilfov. Nu au fost victime , informeaza centrul Infotrafic al Politiei Romane C.P.