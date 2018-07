10 tineri au fost raniti, dupa ce masinile in care erau au plonjat una dupa alta in rau

Ziare.

Unul dintre soferi are doar 17 ani.Subinspectorul Emanuela Rugina, din cadrul Politiei Mures, a declarat, marti, ca soferul primei masini care a intrat in albia paraului Hodosa este minor, iar in urma accidentului a fost ranit grav."Pe DJ 153 A, dinspre localitatea Isla, spre localitatea Hodosa, doua autoturisme, respectiv unul condus de un tanar de 17 ani, a pierdut controlul, a parasit partea carosabila ajungand in albia unui parau, urmat fiind de un alt autoturism, condus de un tanar de 25 de ani care, la fel, a pierdut controlul auto si a ajuns in albia aceluiasi parau", potrivit subinspectorului Emanuela Rugina.Din primele cercetari, cauza producerii accidentului este neadaptarea vitezei la conditiile de drum, dar politistii iau in calcul posibilitatea ca al doilea sofer, care a intrat cu masina in parau, sa fi fost indus in eroare de traiectoria pe care a luat-o cel din fata sa, tinand cont ca drumul era negru, iar accidentul s-a produs intre localitati.