17 persoane din microbuzul rasturnat in Salina Slanic au ramas internate

Reprezentantul SJU Ploiesti Andrei Ilinca a declarat ca la Unitatea de Primiri Urgente au fost aduse cu ambulantele 25 de persoane, intre care zece copii, toate fiind supuse evaluarilor medicale.In urma investigatiilor, 17 persoane au fost internate, iar doua sunt inca in observatie, pentru alte sase nefiind necesara internarea, a precizat Ilinca.Surse din randul autoritatilor locale au declarat ca la spital erau asteptati sa ajunga si doi medici israelieni pentru evaluarea victimelor accidentului.De altfel, in cursul zilei a fost prezent la unitatea medicala si consulul Israelului la Bucuresti. Un microbuz care transporta turisti israelieni in subteran catre Mina Unirea din Salina Slanic s-a rasturnat , duminica dupa-amiaza, aproximativ la jumatatea traseului dintre suprafata si mina turistica, primele cercetari aratand ca soferul nu ar fi adaptat viteza intr-o curba periculoasa la dreapta.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, microbuzul in cauza are 19 locuri, iar cercetarile sunt in continuare in derulare impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR), urmand a se lamuri toate aspectele privind legalitatea transportului.Conform Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova, in urma evenimentului au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti 25 de persoane, intre care zece copii, insa doua dintre ele, inclusiv un minor de doi ani, nu prezentau leziuni.Initial, autoritatile au anuntat ca un microbuz cu 19 turisti israelieni s-a rasturnat in Salina Slanic, iar ulterior au informat ca la spital au ajuns 22 de persoane, intre care opt copii.Transportul turistilor in subteranul Salinei Slanic se realizeaza cu microbuze din luna august a anului 2014, cand liftul aflat in functiune din anul 1936 s-a defectat.