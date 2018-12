In fiecare an, in tragediile de pe sosele pierdem populatia unei comune. Multe dintre victime au sub 30 de ani

Ziare.

Transmisiunile pe Facebook si, in general, utilizarea telefonului la volan au fost printre cele mai frecvente cauze ale accidentelor de anul acesta, spun politistii, potrivit Digi 24."De fiecare data cand tinerii se implica in astfel de manevre (neregulamentare - n.red.), raspunsul pe care il vom avea - daca vom avea pe cine intreba - este 'am crezut ca am timp, mergea prea incet, am crezut ca pot sa fac aceasta manevra, am crezut ca pot sa trec de el si sa ma reincadrez'", explica Emil Gatej, specialist in siguranta rutiera.Peste 500 de oameni si-au pierdul viata anul acesta din cauza vitezei sau pentru ca soferii nu au acordat prioritate.i. De asemenea, soferii de 22 de ani au produs anul acesta cu 50% mai multe accidente rutiere fata de soferii care au 35 de ani, mai arata sursa citata., fenomen care a luat amploare anul acesta.Specialistii in siguranta rutiera atrag atentia si cu privire la riscurile claxonatului sau a flashurilor inaintea semnului de cedeaza trecerea."Eu cred ca echivaleaza cu tentativa de omor pentru ca in momentul in care imping pe cineva in fata el poate fi un incepator, poate ca nu are experienta, zice ok, ca daca asta din spate ma claxoneaza inseamna ca pot sa ma bag - si poate sa faca acest pas cu costul vietii!", spune Emil Gatej.este o alta cauza majora a accidentelor rutiere. Aproape 400 de pietoni si-au pierdut viata in 2018 din acest motiv.