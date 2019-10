20 de copii s-au rasturnat cu barca in Dunare, in timpul unei competitii sportive

Ziare.

Potrivit reprezentantilor ISU Mehedinti, in barca rasturnata se aflau 20 de copii care au fost scosi la mal de pompieri si politisti de frontiera."Cu putin timp in urma, in timpul unei competitii sportive organizate in municipiul Orsova, pe fluviul Dunarea, Festivalul Barcile Dragon, o barca cu 20 de copii (sportivi) s-a rasturnat. Doua echipaje de pompieri si politisti de frontiera, cu doua ambarcatiuni, au intervenit de urgenta pentru salvarea acestora, toti copiii fiind scosi la mal in siguranta", transmite ISU Mehedinti.Un singur copil, in varsta de 14 ani, a suferit un atac de panica si a primit ingrijiri medicale de la paramedicii SMURD.