20 de persoane, printre care si copii, au ramas blocate in telecabinele de la Balea - UPDATE

- IGSU Sibiu a informat ca pentru remedierea situatiei, la fata locului au intervenit reprezentantii Salvamont si angajatii operatorului respectiv, iar echipaje de paramedici si alpinisti ai ISU Sibiu au fost pregatiti sa intervina in sprijin.Situatia a fost remediata in cel mai scurt timp posibil (echipele ISU au ajuns la fata locului in mai putin de doua ore de la semnalarea defectiuni), iar telecabinele si-au reluat deplasarea.Nu este prima data cand sunt probleme cu transportul pe cablu, cu telecabina, la Balea. De aici s-au mai evacuat turisti si cu elicopterele, cand s-a stricat telecabina.Telecabina este singurul mijloc de transport intre Balea Cascada si Balea Lac, in aceasta perioada traficul pe Transfagarasan fiind oprit, din cauza zapezii si a pericolului de avalanse.