29 de persoane, blocate intr-un autocar care s-a rasturnat pe un drum din judetul Olt

Purtatorul de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu, a declarat ca pe Drumul Judetean 677, intre localitatile Salcia si Plesoiu, s-a rasturnat un autocar in care se aflau 29 de pasageri si soferul. Autocarul se deplasa pe ruta Targu Mures - Craiova."La sosirea echipajelor, autocarul a fost gasit in afara carosabilul, rasturnat pe partea dreapta, cu usile blocate din cauza zapezii, iar cele 29 de persoane se aflau in interiorul acestuia. Cu ajutorul accesoriilor din dotarea autospecialelor, pompierii au indepartat zapada care bloca accesul catre persoanele din interior. Ulterior, toti cei 29 de pasageri au fost evaluati medical si evacuati in conditii de siguranta. Nicio persoana nu prezenta urme de trauma si nu a necesitat ingrijiri medicale", a spus Basasteanu.Dupa ce pasagerii au fost scosi, autocarul a fost repus pe carosabil.Pana cand autocarul a fost repus pe carosabil, cele 29 de persoane au fost transportate la scoala din localitatea Slatioara, iar apoi si-au continuat deplasarea catre destinatie, municipiul Craiova, cu acelasi autocar.