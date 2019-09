A cazut cu masina intr-un canal si si si-a petrecut noaptea pe capota

Ziare.

Potrivit ISU Ialomita, duminica dimineata, in jurul orei 06:30, salvatorii de la Detasamentul Urziceni au fost alertati pentru a interveni in cazul unei autotutilitare cazute intr-un canal cu apa la Movilita.Soferul, un barbat in varsta de 20 ani, a iesit din vehicul si a ramas izolat pe capota cabinei, cu picioarele in apa.Pentru salvarea lui au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale cu accesorii specifice si o ambulanta SMURD, precum si cadre medicale ale Serviciului Judetean de Ambulanta cu o autosanitara.Persoana a fost scoasa constienta si cooperanta, prezentand excoriatii pe corp si fata. Din spusele victimei, accidentul s-a produs sambata, in jurul orei 22., iar el a ramas toata noaptea izolat pe capota cabinei.Pacientul a fost preluat cu ambulanta SAJ si transportat la spitalul din Urziceni, fiind apoi transferat catre o unitate medicala din Capitala cu semne de hipotermie.