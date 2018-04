A fost prins soferul care a lovit o fetita pe o trecere de pietoni din Bucuresti si apoi a fugit. Nu are permis de conducere

Ziare.

El nu are permis de conducere, iar masina pe care a condus-o a fost vanduta de aproape 10 ori fara sa fie intocmite actele de catre persoanele care au intrat in posesia ei, unele chiar si din alte judete.Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, barbatul de 47 de ani a fost retinut in noaptea de vineri spre sambata, fiind acuzat de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducere pe drumurile publice fara permis de conducere.Masina pe care o conducea barbatul, gasita initial de politisti joi, in zona Pietei Delfinului, a fost vanduta si cumparata de aproximativ 10 ori fara ca proprietarii acesteia sa intocmeasca actele necesare, transferul succesiv fiind consemnat doar prin acte de mana. Unele persoane care au intrat in posesia autoturismului erau chiar si din alte judete, spun politistii.Fetita de 10 ani lovita joi pe trecerea de pietoni este in afara pericolului, acasa, dar va mai ramane o perioada imobilizata din cauza traumatismelor, avand o fractura de gamba si o contuzie toraco-abdominala.