Acccident grav, cu doua victime, pe DN1: Circulatia este oprita, a aterizat si un elicopter SMURD

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, in localitatea Sambata de Jos, judetul Brasov, soferul unei autoutilitare a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un autocamion.In urma impactului au rezultat doua victime, respectiv cei doi conducatori auto, la fata locului aterizand si un elicopter SMURD pentru preluarea acestora.Soferul autoutilitarei a fost incarcerat.Reprezentantii ISU Brasov au transmis ca barbatul, in varsta de 20 de ani, a fost gasit cu leziuni foarte grave, incompatibile cu viata, fiind declarat decedat.Soferul camionului a fost dus in stare de constienta la Spitalul din Fagaras.Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers.