Accident cu o ambulanta in Mehedinti: Un bebelus si un copil de 4 ani sunt raniti grav

Ziare.

com

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, ambulanta se afla in misiune si ducea un pacient la spital in momentul producerii accidentului. Salvarea avea semnalele acustice si luminoase pornite in momentul in care s-a ciocnit cu un autoturism condus de o femeie."Pe DN 56 A a avut loc un eveniment rutier. A fost implicata o ambulanta ce transporta un pacient si un autoturism. Sunt trei victime : conducatoarea autoturismului si cei doi copii, unul dintre ei are patru ani, iar celalalt cateva luni", a declarat Madalina Viziru, purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti.In acest caz, politistii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs evenimentul rutier.