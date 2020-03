Accident grav, cu sapte victime, in judetul Vaslui, pentru care a fost activat Planul rosu de interventie UPDATE Doua persoane au murit

UPDATE

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, un accident rutier s-a produs in localitatea Puscasi, pe DN 2F, fiind implicate trei autoturisme.In urma accidentului, sunt opt victime, dintre care doua au fost gasite in stop cardio-respirator.Doua persoane au murit si sase au fost ranite in accident, informeaza ISU Vaslui, care anunta si ca Planul rosu de interventie a fost dezactivat la ora 18.14."Sase victime, intre care si un minor in varsta de 14 ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, victimele prezentand multiple traumatisme", a transmis ISU Vaslui.Doua dintre victime, cele aflate in stop cardio-respirator, au fost resuscitate la fata locului. "Din nefericire, niciuna dintre aceste persoane nu a raspuns manevrelor de resuscitare, medicii declarand decesul acestora", au mai transmis pompierii.Centrul Infotrafic precizeaza ca traficul este complet blocat in apropierea comunei Puscasi.La interventie au participat sapte autospeciale: o autospeciala de stingere cu apa si spuma si modul pentru descarcerare; o ambulanta TIM; doua ambulante tip B2 (EPA); o autospeciala de transport personal si victime multiple (ATPVM) si doua ambulante tip B apartinand SAJ Vaslui.