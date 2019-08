Accident cu sase raniti pe A1. Traficul a fost oprit pentru ca elicopterul SMURD sa poata ateriza

Ziare.

La locul accidentului a fost solicitata interventia unui elicopter SMURD , iar pentru ca acesta sa poata ateriza traficul a fost oprit, in ambele sensuri.Potrivit sursei citate, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, soferul unui autoturism a pierdut controlul directiei, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat.In zona in care s-a produs accidentul pe A1 circulatia a fost restrictionata, formandu-se o coloana de autovehicule de aproximativ 2 kilometri, pe sensul catre Pitesti. Ulterior, traficul rutier pe sensul catre Pitesti a fost reluat, pe banda numarul doi, iar pe sensul catre Capitala se circula in conditii normale.