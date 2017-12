Accident cu un microbuz plin cu ucraineni in Vatra Dornei: Mai multi raniti, inclusiv doi copii

Ziare.

Sase persoane au fost ranite duminica dupa ce un microbuz inmatriculat in Ucraina a intrat intr-un parapet in zona localitatii Pojorata, pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc al DN17, circulatia desfasurandu-se pe un fir.Centrul Infotrafic precizeaza ca soferul masinii a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere.Patru adulti si doi copii aflati in microbuz au fost dusi la spital, celelalte persoane din vehicul refuzand transportul la o unitate medicala.Conform ISU Suceava, toate victimele sunt constiente.Timp de mai putin de o ora, in zona s-a circulat alternativ pe un singur fir.