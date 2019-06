Accident cumplit in Vaslui: Cinci morti si sapte raniti, in urma unei coliziuni intre trei masini

Ziare.

"La sosirea echipajelor de interventie, au fost gasite 12 victime, dintre care opt erau incarcerate. Dintre victimele incarcerate, patru persoane au fost gasite decedate. Au fost transportate la spital opt victime, dintre care trei in stare foarte grava. Cu toate eforturile depuse de medicii de la Spitalul municipal "Elena Beldiman", una dintre cele opt victime a decedat. In total, sunt cinci persoane decedate (dintre care una este minora) si 7 persoane ranite, dintre care, doua victime sunt intr-o stare foarte grava", au transmis reprezentantii ISU Vaslui.Politistii vasluieni au stabilit ca accidentul din zona localitatii Badeana s-a produs dupa ce soferul unui autoturism a incercat sa faca o depasire si a lovit alte doua masini care circulau regulamentar.Patru dintre persoanele care se aflau in masina care a intrat in depasire si-au pierdut viata, intre ele si un copil. Vehiculul era inmatriculat in Bacau si oamenii erau pe drum spre Grecia.Cea de-a patra persoana decedata era soferul uneia dintre masinile lovite.In cel de-al treilea autoturism erau doua persoane, sot si sotie, din Bulgaria.