Accident grav in Bacau: Un mort si trei raniti, dupa ce soferul unei masini a adormit la volan si a intrat intr-un TIR

Potrivit politistilor din Bacau, luni dimineata, un conducator auto de 54 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2, in localitatea Racaciuni, pe fondul oboselii la volan, a patruns pe contrasens si a intrat frontal intr-un TIR."Din impact, ambele autovehicule au iesit in afara partii carosabile. In urma accidentului, a rezultat decesul conducatorului auto de 54 de ani, ranirea grava a pasagerei din autoturism, o femeie de 42 de ani, si ranirea usoara a soferului de 39 de ani, din judetul Prahova", a transmis IPJ Bacau.Soferul TIR-ului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.Politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.