Accident grav in Brasov: Doi oameni au murit si trei sunt raniti, printre care un copil

Ziare.

com

Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, un autoturism a patruns pe contrasens, pe un segment de drum in curba, si a intrat in impact cu un tir. Dupa producerea accidentului, circulatia in zona a fost blocata pe ambele sensuri.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a informat ca, la sosirea echipajelor de descarcerare si prim-ajutor, trei victime erau incarcerate. Dintre acestea, doi barbati au prezentat leziuni incompatibile cu viata.Copilul care a fost ranit in accident, in varsta de 3 ani, a fost preluat de Serviciul de Ambulanta Rupea si transportat la spital.Celelalte doua victime, doua femei, care prezentau multiple traumatisme, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Brasov. Toate victimele erau ocupanti ai autoturismului implicat in accident.