Accident grav in Buzau: trei persoane au murit, dintre care un copil de trei ani. Coloana de masini pe DN2

Din primele date, in accident au fost implicate 3 autoturisme. Impactul dintre masini a fost atat de puternic incat din ele au ramas doar mormane de fiare. Una dintre masini a fost proiectata pe camp.Initial, in urma accidentului, au rezultat doi morti si trei raniti grav, insa la scurt timp de la tragedie, o fetita de aproape 3 ani a decedat.La locul accidentului, traficul se desfasoara alternativ pe un sens, insa din cand in cand politistii mai decid sa inchida soseaua pentru cercetari. In zona s-a format deja o coloana lunga de masini, traficul pe DN 2 E 85, duminica seara fiind intens.Conform cercetarilor de pana acum, in timp ce conducea un autoturism pe DN2E85, in afara localitatii Limpezis, din directia Bucuresti catre Buzau, un bucurestean de 63 de ani a patruns pe contrasens intrand in coliziune frontala cu un autoturism condus de un bucurestean de 37 de ani. In urma impactului, a fost acrosat un al treilea autoturism, care circula din directia Buzau catre Bucuresti, condus de un bucurestean de 42 de ani.In urma accidentului, au murit soferii de 63, respectiv 37 de ani si o fetita de aproape 3 ani (fiica barbatului de 37 de ani) . Au mai fost ranite doua persoane, respectiv o femeie din Bucuresti de 64 de ani, pasager in primul autoturism si o femeie din Bucuresti de 38 de ani, pasagera in a doua masina.