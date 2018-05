Accident grav in Capitala: O femeie a ajuns la spital cu picioarele taiate de tramvai

Ziare.

com

Din primele informatii reiese ca femeia a traversat strada printr-un loc nepermis si nu a fost atenta la circulatia vehiculelor din jurul sau. Mai mult, ea vorbea la telefonul mobil, ar fi relatat martorii. O masina a intrat in depasire si ea nu a vazut tramvaiul care se apropia, ajungand sub sine, relateaza Antena3.ISU Bucuresti informeaza ca accidentul s-a produs pe bulevardul C-tin. Brancoveanu,langa gura metrou.Femeia, in varsta de 37 de ani, a fost preluata de o ambulanta SMURD si a ajund la Spitalul Bagdasar Arseni, fracturi deschise la nivelul membrelor inferioare.Circulatia in zona a fost ingreunata din cauza accidentului.A fost deschisa o ancheta pentru a se stabili daca vatmanul a avut sau nu vreo vina.