Accident grav in centrul Clujului - sase persoane au fost implicate

Ziare.

com

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj a anuntat ca doua autospeciale si cinci ambulante SMURD si SAJ au intervenit, in cursul noptii de vineri spre sambata, pentru a gestiona o situatie de urgenta ca urmare a unui accident rutier, petrecut in Piata Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, in jurul orei 2.20.Cand au ajuns la locul accidentului, pompierii au gasit o ambulanta rasturnata pe o parte, cu pacientul pe care il transporta prins inauntrul acesteia, si un autoturism in care erau prinse alte doua persoane."Pompierii au utilizat echipamentele speciale pentru a extrage cele trei persoane fara a le agrava posibilele leziuni si au sprijinit echipajele medicale pentru a le acorda asistenta medicala de urgenta", a aratat ISU Cluj.In total, au fost consultate de echipajele medicale sase persoane, din cele doua vehicule, ele fiind transportate apoi la spital in stare de constienta si cooperante.