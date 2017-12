Accident grav in Constanta: Un om este in coma - a fost chemat elicopterul SMURD

Ziare.

com

A fost solicitat elicopterul SMURD.Potrivit politistilor, un barbat, de 30 de ani, conducea un autoturism pe DN3, in localitatea Cobadin, dinspre localitatea Baneasa catre Constanta, si ar fi efectuat manevra de intoarcere. A intrat in coliziune cu un alt autoturism, care circula dinspre Constanta catre Baneasa, cel din urma fiind proiectat pe sensul opus de mers, unde a lovit o alta masina.In urma accidentului, soferul din al doilea autoturism a fost ranit grav, fiind in coma, intubat, preluat de elicopter.De asemenea, doi pasageri din acelasi autoturism au fost raniti, intre victime fiind si un copil de 4 ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral.In cauza, s-a intocmit dosar penal.Citeste si Accident grav in Mehedinti. O persoana a murit, alte 8 au fost ranite