Accident grav in Giurgiu intre o masina si un utilaj agricol: O femeie a murit

"ISU Giurgiu a fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier produs pe DJ 512, comuna Prundu. La fata locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD din cadrul Garzii de Interventie Colibasi.Accidentul s-a produs intre un autoturism in care se aflau patru persoane si un utilaj agricol, in urma impactului doua persoane ramanand incarcerate, o femeie si un barbat. Echipajele de pompieri au actionat pentru descarcerarea victimelor, dar a fost constatat faptul ca femeia in varsta de 49 de ani nu mai prezenta semne vitale", a declarat luni, presei, purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Monalisa Frincu.Barbatul "cu leziuni la nivelul gatului, dar semiconstient a fost transportat la spital de catre un echipaj SAJ prezent la fata locului".Ceilalti doi pasageri au refuzat transportul la spital.