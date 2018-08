Accident in Pipera: O masina a lovit grav un pieton si apoi s-a rasturnat

Foto: Facebook/Grupul Info Trafic Bucuresti Ilfov - Alexandru Zorzoman

Initial s-a transmis, pe grupul de Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov, ca o tanara care era in masina se afla in stare grava. Apoi, Antena3 a aflat ca masina a lovit un pieton, caruia i-a fost amputat un picior in urma accidentului.Doua masini de pompieri si una de la descarcerare au ajuns la fata locului. Se pare ca masina s-a rasturnat de cateva ori si apoi s-a oprit intre doi stalpi.Circulatia rutiera este ingreunata in zona.