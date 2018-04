Accident grav in Tancabesti: Sapte persoane, printre care doi copii, sunt implicate UPDATE

Update:

Foto: ISU Bucuresti-Ilfov

Foto: ISU Bucuresti-Ilfov

Ziare.

com

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, in accident au fost implicate trei autoturisme.In urma accidentului, au fost ranite sapte persoane, printre care si doi copii, iar doua au fost incarcerate. Dintre victime, doua sunt inconstiente.Cele doua persoane incarcerate au fost extrase si se afla in grija echipajelor medicale, iar toate cele 7 victime au fost preluate de echipaje si urmeaza sa fie transportate la spital.La fata locului au ajuns patru ambulante SMURD, doua autospeciale de stingere si doua echipaje de descarcerare.Bilantul accidentului, anuntat de ISU Bucuresti-Ilfov la scurt timp dupa producerea accidentului: 2 persoane inconstiente, incarcerate, intubate; 3 persoane constiente si 2 persoane cu pierdere temporara de constienta.Traficul pe DN1 Bucuresti- Ploiesti, in localitatea Tancabesti, este blocat la acesta ora pe sensul catre Ploiesti, conform Infotrafic.