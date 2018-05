Accident grav in Timis: Un om a murit si alti sapte au fost raniti

Ziare.

Potrivit politistilor de la fata locului, soferul autoturismului si-a pierdut viata. In urma impactului, masina a fost avariata aproape in totalitate, iar microbuzul s-a rasturnat.La locul accidentului au intervenit echipaje de politie pompieri si ambulante si a fost solicitata atat autoutilitara de transport victime multiple, cat si elicopterul SMURD.Soferul microbuzului le-a povestit politistilor ca aducea muncitorii de la o fabrica din Timisoara, catre casa, iar cu aproximativ 50 de metri inainte de o curba, autoturismul i-a aparut brusc in fata. A incercat sa il evite, insa fara succes. In urma impactului, microbuzul s-a rasturnat in afara partii carosabile.Din primele informatii, se pare ca soferul autoturismului, un Renault Clio, a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei excesive si a patruns pe contrasens.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Aurora Voicila, a declarat pentru News.ro ca soferul masinii implicate in accident avea 28 de ani."Un tanar de 28 ani conducea un autoturism dinspre Varias spre Gelu, iar la un moment dat, intr-o curba la dreapta, a patruns pe sens opus si a intrat in coliziune cu un microbuz care circula regulamentar, din sens opus. In urma accidentului a rezultat decesul conducatorului autoturismului si ranirea a sapte pasageri din microbuz", a declarat Aurora Voicila.Politistii continua cercetarile in acest caz.