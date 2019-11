Accident grav in Vrancea: Doi morti si patru raniti

Ziare.

Potrivit ISU Vrancea, patru masini s-au ciocnit, sambata, pe DN 2 (E85) in zona Sima.In accident au fost implicate sase persoane, dintre care trei au fost incarcerate."Total sase victime : patru persoane de sex barbatesc si una de sex feminin transportate la spital, o persoana de sex feminin decedata", a transmis ISU Vrancea.Ulterior, autoritatile au actualizat bilantul victimelor: doua persoane au murit, doua au fost ranite grav si doua usor.Potrivit IPJ Vrancea, accidentul s-a produs pe DN2, dupa ce conducatorul unui autoturism care se deplasa pe banda de langa acostament, a prins acostamentul la trecerea pe langa un microbuz care circula pe banda de langa ax, dupa care a intrat in coliziune fata - spate cu un autovehicul cu remorca, care a fost proiectat pe contrasens si a intrat in coliziune cu alte doua autovehicule.