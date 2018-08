Accident in Bistrita Nasaud: O femeie de 37 de ani, mama a 9 copii, a murit

Ziare.

com

Femeia conducea masina in care se afla cu 3 copii, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului si vehicului s-a rasturnat, transmite Antena 3.Cand au ajuns la fata locului echipajele de salvare au gasit-o pe femeie si pe unul dintre copii incarcerati si in stop cardio-respirator. Femeia nu a mai putut fi salvata, dar copilul a fost transportat in stare grava cu un elicopter SMURD la spitalul de urgenta din Targu Mures.Din primele informatii reiese ca femeia isi ducea unul dintre copii si pe un prieten al acestuia la autocar, cei doi urmand sa plece la munca in Spania, conform Mediafax.