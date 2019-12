Accident in Bucuresti: Trei politisti, raniti dupa ce autospeciala cu care erau in misiune s-a ciocnit cu o masina

Ziare.

Potrivit Brigazii Rutiere, un accident rutier a avut loc, in jurul orei 20.00, in intersectia soselei Berceni cu strada Turnu Magurele, fiind implicata o autospeciala de politie "Conducatorul autospecialei, care se deplasa in regim prioritar, cu semnalele optice si acustice in functiune, se deplasa pe sos.Berceni, iar cand a ajuns la intersectia cu str.Turnu Magurele a intrat in coliziune cu un alt autovehicul care circula pe str.Ion Iriceanu dinspre sos. Oltenitei catre bd. Alexandru Obregia. Din accident a rezultat ranirea usoara a conducatorului autospecialei si a celor doi ocupanti (politisti), care au fost transportati la spital in vederea acordarii de ingrijri medicale", arata Brigada Rutiera.Politistii fac cercetari la locul accidentului pentru a se stabili cauzele si conditiile producerii accidentului rutier.Traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe sensul de mers catre Piata Sudului, aplicandu-se restrictii de circulatie sub indrumarea politistilor rutieri.