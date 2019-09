Accident in Capitala cu un mort si doi raniti. Tramvaiele pe sensul catre Soseaua Mihai Bravu sunt blocate

Ziare.

com

"In jurul orei 11.30, conducatorul unui autovehicul in varsta de 39 de ani, care se deplasa pe Bd. Camil Ressu dinspre Bd. Theodor Pallady catre Sos. Mihai Bravu, la intersectia cu Str. Fizicienilor, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de o femeie, in varsta de 52 de ani", a transmis, duminica, Brigada Rutiera a Capitalei.Sursa citata a precizat ca in urma impactului au rezultat trei victime. Femeia de 52 de ani care conducea masina lovita a murit, iar doi pasageri din autoturismul care a provocat accidentul au fost transportati la Spitalul Sf. Ioan."In acest moment este blocata calea de rulare a tramvaielor pe sensul catre Sos. Mihai Bravu", a transmis Brugada Rutiera.Politistii sunt la fata locului pentru a efectua cercetarea.