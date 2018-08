Accident in Capitala: Un tramvai i-a taiat piciorul unei tinere

UPDATE

Accidentul s-a produs pe linia 34 a tramvaiului, in zona intersectiei sos. Mihai Bravu cu str. Baba Novac.Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, fata a fost transportata la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, la accident intervenindu-se cu doua ambulante si o autospeciala.Brigada Rutiera a Capitalei transmite ca accidentul a avut loc in jurul orei 10:00.Din primele date a reiesit ca femeia s-a angajat in traversare prin loc nepermis si a fost surprinsa de tramvaiul care intra in zona de statie.Martorii sustin ca tanara asculta muzica in casti atunci cand a fost lovita de tramvai.