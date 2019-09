Accident in care a fost implicat un autocar, in Eforie Nord: 3 oameni au ajuns la spital

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata, la un accident rutier, dupa ce un autocar a intrat intr-o bordura, in Eforie Nord.La fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD si doua ambulante ale Serviciului Judetean.Un autocar in care se aflau 57 de pasageri si doi soferi a acrosat o bordura, iar in urma evenimentului mijlocul de transport nu s-a rasturnat, nici nu a acrossat alte autoturisme.Cadrele medicale au evaluat toate persoanele care se aflau in autocar, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital, cu escoriatii.