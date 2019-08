Accident in lant in Vrancea din cauza ploii torentiale: 5 masini s-au tamponat, doua persoane au fost ranite

Ziare.

"Prin apel la 112 a fost anuntat un accident rutier pe DN2-E85, in afara localitatii Dumbraveni, in care au fost implicate cinci autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite", a informat IPJ Vrancea.Potrivit Politiei, un autoturism a patruns pe contrasens din cauza ca soferul nu a adaptat viteza la conditiile de drum, avand in vedere ca in zona a plouat torential , iar carosabilul a fost acoperit de apa.Traficul in zona a fost restrictionat, circulandu-se alternativ pe un singur sens de mers.