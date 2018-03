Trafic de cosmar pe DN1: La Azuga e blocat dupa ce un stalp a cazut pe sosea. Accident in lant langa Ploiesti

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat ca pe DN1, in zona Movila Vulpii, aflata intre Baicoi si Ploiesti, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme."Din primele cercetari, cele cinci masini s-au lovit fata-spate, din cauza nepastrarii distantei. Accidentul este pe sensul catre Brasov", a declarat Raluca Brezeanu.La randul sau, purtatorul de cuvant al Ambulantei Prahova, George Duta, a declarat ca in carambol au fost sapte persoane implicate, dintre care doua sunt usor ranite.Pe de alta parte, traficul este intrerupt pe DN1 si in statiunea Azuga, dupa ce un stalp a cazut pe carosabil, anunta Centrul Infotrafic."DN1 Brasov - Ploiesti este blocat pe ambele sensuri la km136+600 de metri, in zona statiunii prahovene Azuga, dupa ce un stalp de beton de pe marginea drumului s-a prabusit peste carosabil", precizeaza Politia.Incidentul nu s-a soldat cu victime.O echipa de la societatea energetica a ajuns la fata locului si actioneaza pentru remedierea situatiei.In zona s-au format coloane de autovehicule.