Accident in Maramures: Doua masini s-au tamponat, sase persoane au fost ranite

Ziare.

com

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca circulatia se desfasoara ingreunat, dirijata de politisti, pe DN 1C intre Baia Mare si Lapusel, judetul Maramures, din cauza unui accident produs intre doua autoturisme.Sase persoane ar fi fost ranite in urma evenimentului rutier, arata sursa citata.Potrivit estimarilor, traficul va fi reluat in conditii normale in 30 de minute.