Accident grav la Moscova: Un autobuz a intrat pe scarile de la metrou. Cinci morti, zeci de raniti (Video)

Водителя автобуса, протаранившего людей на Славянском бульваре, задержали https://t.co/oOIuLG3V7M pic.twitter.com/JEDE3rut0J - РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 25 decembrie 2017

Ziare.

com

Autoritatile investigheaza in prezent cauzele accidentului, iar soferul autobuzului a fost retinut, transmite Sputnik News Oamenii legii au exclus posibilitatea unui atac terorist.Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, care s-a deplasat la locul accidentului, doi dintre raniti se afla in stare critica. Sobianin a prezentat condoleante familiilor victimelor.Conform informatiilor preliminare, accidentul ar fi avut loc dupa ce soferul autobuzului a pierdut controlul vehiculului si a ajuns pe treptele de la intrarea statiei de metrou Slaviankii Bulvar, unde se aflau mai multi oameni. Politia, care a stabilit ca soferul nu era in stare de ebrietate, ia in considerare si posibilitatea unei defectiuni tehnice. Soferul autobuzului le-a spus oamenilor legii ca vehiculul a pornit de unul singur, iar franele nu au functionat.Momentul in care autobuzul intra in pietonii de pe scari a fost surprins de camerele de supraveghere: