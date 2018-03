Accident la un parc acvatic din Brasov: O fetita a ramas fara degete

Ziare.

com

Potrivit Politiei Brasov, fetita de 10 ani se afla cu familia la Paradisul Acvatic, un centru de relaxare al unui hotel din oras, si a fost victima unui accident in timp ce facea o saritura de la trambulina de 3 metri.In urma accidentului, fetitei i-au fost amputate doua degete de la o mana."Politistii Sectiei 2, impreuna cu specialisti din cadrul ITM, efectueaza verificari in vederea stabilirii imprejurarilor producerii accidentului", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu.Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Circumstantele in care s-a petrecut accidentul nu sunt clare deocamdata, dar primele informatii arata ca fetita si-a prins mana in bara de protectie a trambulinei.