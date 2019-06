Accident mortal in Bucuresti, in care a fost implicat un autobuz STB

Ziare.

In urma impactului, soferul masinii a murit, iar doi calatori din autobuz au fost raniti.Un sofer de 60 de ani care se deplasa pe strada Amurgului din Capitala ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a lovit autobuzul STB care circula pe linia 220 , condus de un barbat de 51 ani, informeaza Brigada Rutiera.Potrivit sursei citate, in urma impactului, soferul autoturismului a murit la fata locului."De asemenea, in urma accidentului a rezultat si ranirea usoara a doua femei in varsta de 50 ani si 89 ani, pasagere in autobuz", arata sursa citata.In prezent sunt desfasurate cercetari pentru stabilirea cauzelor accidentului.