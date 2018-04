Accident mortal cu 5 victime pe A1: O masina s-a rasturnat, traficul a fost oprit. Soferul avea 18 ani UPDATE

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 516, in zona localitatii Ortisoara, judetul Timis.Soferul masinii a pierdut controlul volanului si a parasit partea carosabila, intrand intr-un parapet. In urma accidentului, o persoana a murit, trei sunt ranite grav si cealalta ranita usor."ISU Timis a fost solicitat sa intervina la un accident rutier pe A1 - km 516. O masina in care se aflau cinci persoane s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma impactului o persoana a decedat iar alte trei au suferit multiple traumatisme. La locul interventiei a fost solicitat si elicopterul SMURD, pentru a prelua o victima inconstienta", a spus purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, citata de Agerpres.Circulatia rutiera a fost oprita circa o ora, pe sensul catre Arad, pentru efectuarea cercetarii locului faptei, mai transmitea, in urma cu cateva minute, Politia Romana.Potrivit News.ro, in urma acestui incident s-a format o coloana de circa 5 kilometri pe sensul de mers catre Arad. Cauza probabila a producerii accidentului ar fi o pana, ceea ce a facut ca soferul sa piarda controlul volanului, pe fondul vitezei foarte mari, iar masina sa se rastoarne in sant.