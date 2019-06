Accident mortal pe Autostrada Soarelui: O masina s-a rasturnat si o persoana a fost aruncata pe sosea

Ziare.

Conform sursei citate, dupa rasturnarea masinii, o persoana a fost proiectata pe carosabil, incercarile cadrelor medicale de a o resuscita fiind zadarnice. Cea de a doua victima a accidentului rutier a fost transportata, in stare de constienta, la Spitalul din Fetesti.Din primele cercetari ale politistilor a reiesit ca autoturismul circula pe banda a doua de mers, catre Constanta, iar soferul a pierdut controlul directiei, a intrat cu masina in parapetul despartitor si s-a rasturnat. In urma celor petrecute, pasagera de pe locul din dreapta-fata a murit, iar conducatorul auto a fost ranit.Conform Centrului Infotrafic din cadrul Politiei Romane, accidentul s-a produs pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la km 157, in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita, pe sensul spre litoral. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru preluarea unei victime, traficul fiind intrerupt pentru aproximativ 15 minute, pana la decolarea aeronavei.