Accident pe Centura Bucuresti, de Craciun. O persoana a fost grav ranita

"In judetul Ilfov, traficul rutier este blocat pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. Evenimentul s-a soldat cu o persoana ranita grav (incarcerata) ", anunta Centrul InfotraficCauza accidentului ar fi o depasire neregulamentara, iar testele cu aparatul etilotest efectuate asupra soferilor au indicat ca acestia nu se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit reprezentantilor IPJ Ilfov, transmite Mediafax.La fata locului au intervenit cinci ambulante SMURD , politia si pompierii, iar victima a fost transportata la spitalul Pantelimon, fiind constienta, relateaza Antena 3.Accidentul a avut loc in prima parte a zilei de luni, pe centura Bucuresti, intre A2 si Cernica.