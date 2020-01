Accident pe DN1 intre o masina si un tir: Sase oameni au fost raniti

Ziare.

"Pe DN1 Predeal - Brasov, la kilometrul 146+850 de metri, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. In urma impactului, trei persoane au fost ranite (investigate medical). Traficul se desfasoara pe un fir, alternativ", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Ulterior, un reprezentant al Infotrafic a precizat ca este vorba despre sase persoane implicate, evaluate medical.Politistii actioneaza in teren pentru fluidizarea traficului, estimandu-se reluarea normala a circulatiei in 30-45 de minute.