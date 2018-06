Accident pe DN1 la Timisul de Sus, unde o masina a cazut noua metri pana in rau

Ziare.

Reprezentantii ISU Brasov au anuntat, sambata, ca mai multe echipaje au intervenit pe DN 1, in localitatea Timisul de Sus."Un autoturism a cazut in rau. Sunt patru victime, trei adulti si un copil de doi ani", au anuntat reprezentantii ISU.Potrivit acestora, cele patru victime sunt constiente, o femeie fiind in stare mai grava dupa ce a suferit multiple contuzii si traumatisme.Diferenta de nivel intre DN 1 si raul in care s-a rasturnat masina este de noua metri.Politistii brasoveni au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si incearca sa afle cum s-a produs accidentul.Citeste si despre accidentul mult mai grav produs sambata de un sofer care a condus pe contrasens pe A1