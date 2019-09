Accident pe DN24: Un microbuz s-a rasturnat, cinci persoane au fost ranite. Soferul era baut

Ziare.

"Miercuri seara, pe DN 24, la km 2+800, un microbuz de transport persoane cu capacitatea 8+1 a fost lovit de conducatorul unui autoturism care nu a acordat prioritate de trecere la schimbarea directiei de mers spre stanga, in intersectia cu DJ 204 E. In urma accidentului, soferul microbuzului de transport persoane a fost testat cu aparatul alcool, rezultand o alcoolemie de 0,11% in aerul respirat. Conducatorul auto vinovat de producerea accidentului nu avea alcoolemie", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Catalina Murariu.In urma coliziunii, microbuzul a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat. Cinci persoane din microbuz au fost ranite, fiind transportate la spital de echipajele SAJ si SMURD pentru a primi ingrijiri medicale.Traficul a fost blocat pe sensul Tecuci-Tisita, fiind deblocat dupa finalizarea cercetarilor. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.