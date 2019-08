Accident pe DN7, cu 21 de persoane implicate. Traficul rutier este restrictionat UPDATE

UPDATE:

19 persoane se aflau in microbuz, iar doua persoane in autoturism.Dintre acestea, noua persoane au fost ranite - cele doua care se aflau in autoturism, care au fost scoase de catre participantii la trafic si care au fracturi de membre - si sapte persoane din microbuzul rasturnat care prezinta traumatisme diverse (acuza dureri abdominale, toracice, dureri de spate) . Toate victimele sunt constiente, nu sunt persoane minore printre victime.Echipele de interventie au preluat in total 13 victime ale accidentului si le-au transportat la spital, relateaza Mediafax.Dintre acestea, o persoana a fost descarcerata si preluata de un elicopter SMURD.Pentru acordarea asistentei medicale de urgenta tuturor victimelor implicate in accident, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie, anuntat ISU Valcea.Pentru gestionarea situatiei actioneaza 4 ambulante SMURD, 7 ambulante SAJ, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, doua echipaje descarcerare. Totodata, in sprijinul resurselor alocate la nivelul judetului Valcea intervin si doua ambulante de la SAJ Sibiu, doua ambulante SMURD si o autospeciala pentru transport victime multiple din cadrul ISU Sibiu.Traficul rutier se desfasoara alternativ pe o banda.