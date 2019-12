Accident pe DN7, soldat cu 10 raniti, intre care si o fetita de 5 ani. Traficul se desfasoara alternativ

Ziare.

"Din primele cercetari, politistii rutieri au stabilit faptul ca un sofer din Arges, in varsta de 20 de ani, cu o vechime de un an in conducere, s-a angajat in depasirea neregulamentara a unui autoturism si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din Arges. Pasagerii din cele 2 masini, precum si soferii sunt transportati la spital. Printre ei se afla si o fetita de 5 ani", a informat IPJ Sibiu.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, la fata locului s-a intervenit cu doua echipaje SMURD , autospeciala de transport victime multiple si un echipaj de descarcerare.Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Sibiu au anuntat ca la locul producerii accidentului au fost trimise doua echipaje de tip B2, apelul fiind facut pentru 10 victime, toate constiente, dar cu multiple traumatisme.