Accident pe un santier din Bucuresti: Un muncitor a murit iar altul este in stare grava dupa ce au cazut de la 50 de metri

Ziare.

com

Potrivit Politiei Capitalei, marti dimineata, in jurul orei 01:30, prin apel la 112 a fost sesizat un incident in incinta unui santier de constructii din sectorul 3, unde doi muncitori au cazut de la aproximativ 50 de metri inaltime.Unul dintre barbati a decedat, iar celalalt, in stare grava, a fost transportat la spital."A fost efectuata cercetarea la fata locului, in prezent cercetarile fiind continuate de Sectia 10 Politie sub supravegherea Parchetului Judecatoriei sector 3,pentru infractiunile de neluare a masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si ucidere din culpa", a precizat Politia Capitalei.