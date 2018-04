Accident rutier grav in Teleorman: Un mort si 11 raniti. A fost activat Planul Rosu de interventie UPDATE

UPDATE 1

Potrivit reprezentantilor ISU Teleorman, joi dimineata, a fost activat Planul Rosu de interventie dupa producerea unui accident rutier.Un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, existand 12 victime, intre care una decedata.La fata locului actioneaza mai multe echipaje medicale, de descarcerare si de politie Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, intr-o interventie telefonica pentru Digi 24, ca cel putin sapte persoane vor fi transportate la spital, dar situatia este in dinamica si lucrurile se pot schimba.Arafat a precizat ca spre locul accidentului a fost trimis si elicopterul SMURD de la Bucuresti pentru a putea prelua rapid din victimele care sunt mai grav ranite.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat ca persoana decedata in accident este soferul autoturismului. De asemenea, opt persoane au fost ranite, una fiind deja preluata de o ambulanta si transportata la spital."Sapte victime sunt asistate la fata locului", au precizat reprezentantii IGSU care au atentionat ca in microbuz se aflau 12 persoane.La randul lor, reprezentantii Infotrafic au anuntat ca traficul in zona accidentului este complet blocat, iar din primele verificari de la fata locului cele doua autovehicule s-ar fi ciocnit frontal.Potrivit IGSU, accidentul s-a produs pe DN 6, intre Draganesti de Vlasca si Bujoreni, la fata locului fiind trimise o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere, 3 echipaje de prim ajutor SMURD, 5 echipaje medicale SAJ si 2 autospeciale pentru victime multiple.Deocamdata, nu s-au stabilit cauzele producerii accidentului si dinamica acestuia.